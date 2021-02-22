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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد

وشارك في الزيارة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ويعد مركز بور فؤاد، هو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات «بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح»، لخدمة ما يقرب من «35 ألف» مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة .

وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد

وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد