شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. التربية والتعليم تكشف ضوابط «الامتحان التكميلي» والطلاب المستهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية، مع الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من هم الطلاب المستهدفين من الامتحانات التكميلية؟

1. قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي، إن الطلاب المستهدفين هم الذين لم يؤدوا امتحان الدور الأول.

2. أو الطلاب الذين أدوا اختبار الدور الأول، ولم يحققوا نسبة نجاح في المادة تصل إلى 25% أو 50% في المجموع الكلى الأساسى للامتحان.

3. وذلك بجانب، الطلاب الذين لم يقدموا مشروع بحثي.

4. ستُعقد الامتحانات التكميلية اعتبارًا من 21 يونيو 2020، وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية.

5. من المفترض أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع.

6. يتم اختبار الطالب فيما درسه خلال الترم الثاني حتى 15 مارس 2020.