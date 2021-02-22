شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الجوي يقترب.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار جديدة وأجواء باردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اقتراب المنخفض الجوي على غرب مصر، يصاحبه الأمطار على مطروح، بحيث تكون غزيرة، فيما تنتشر الأجواء الباردة تدريجيًا مع الوقت، ليصل إلى الإسكندرية وغرب الدلتا.

الأرصاد الجوية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الإثنين، آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، والتي تُشير إلى تحرك السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية «السلوم- مطرح- الإسكندرية»، مع انخفاض درجات الحرارة، ومناطق من السواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وسوف تمتد لمناطق من شمال الدلتا «رشيد- بلطيم» مع تقدم ساعات النهار.

الأرصاد الجوية

وسبق أن كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، صباح الإثنين: «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.