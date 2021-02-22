شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أكثر من 500 طن قمامة ومخلفات من أوسيم والبدرشين بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع النظافة، بمركز ومدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة، برفع 390 طن قمامة، ومخلفات بنطاق الوحدات المحلية، بقرى برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر، وتجريد عدد من الشوارع المتضررة، بعد شفط تراكمات المياه وتجفيفها.

وتمكن قطاع النظافة والتجميل بمركز ومدينة البدرشين، من رفع 135 طن مخلفات من قرى مزغونة، والشوبك، والمرازيق، وتوجيه حملة لرفع الإشغالات بمدخل قرية المرازيق، لتيسير الحركة المرورية القادمة، من وإلى القرية، واستكمال أعمال إنشاء الحديقة الخاصة بمدرسة البنات الإعدادية بالبدرشين، ودهان سور قرية مزغونة بطريق مصر أسيوط الزراعي، لتحسين المظهر الجمالى للطريق بنطاق المدينة.