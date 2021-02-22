شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح مصير الراسبين وفق المنظومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم مصيرالطلاب الذين لم يؤدوا امتحان الدور الأول، أو أدوا اختبار الدور الأول ولم يحققوا نسبة النجاح المقررة لكل مادة، والتي تصبل في بعض المواد إلى 25% أو لم يدركوا نشبة الـ50% في المجموع الكلى الأساسى للامتحان.؛ إذ سيكون على كل طالب لم يدرك نسب النجاح المقررة خوض «الامتحان التكميلى».

أوضحت الوزارة أن الامتحان المجمع غير مقلق وسيكون في متناول مستوى جميع الطلاب، لافتة إلى أن دور الأسر الأن هو دعم أبنائهم لخوض التجربة التي ستكون سهلة ومريحة لجميع الطلاب.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة قدمت كل الحلول المناسبة لتقييم الطلاب بشكل سلس، مضيفًا: «لم يكن أمام الوزارة إلا حلول محددة أولها أن نجري تقييم من دون أداء إمتحانات وهو مقترح مرفوض، لأن من ينجح لابد أن يكون يستحق، غير أن التقييمات المنزلية غير موضوعية نظرًا لتلقين بعض الأسر أو المدرسين الإجابات للطلاب»،

وتابع شوقي: «هناك فصال في المطالب والتعليم مش كده لأنه مش سوبر ماركت والحل المتاح حاليا أقيمه ومش أنزل الطالب كتير وبقول أننا هنحمى الطالب ساعتين وهنقلل عدد الأسئلة وعدد التواجد في المدرسة، ولو فكرنا في حلول تانية مش هنلاقى».

واستطرد وزير التربية والتعليم: «لو نظرنا لسنوات النقل كل الطلبة بتنجح ولا يوجد للقلق كما أن كورونا وضع مريح لينا كما تقول وزارة الصحة ولو معملناش التقييم ده السنة هتضيع، وكل هدفنا تعليم الطلاب والامتحان ستكون سهلة وأسهل مما تخيلنا»

وعبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تعجبه الشديد من الجدل المثار من بعض أولياء أمور طلاب صفوف النقل، المتخوفين من فكرة الامتحان قائلًا: «يعنى إحنا قدرنا ظروف كورونا وبدل ما نعمل 5 امتحانات عملنا امتحان واحد في يوم واحد، يبقى المفروض الناس يبقوا سعداء مش العكس، ولو المصريين عندهم استعداد ينزلوا ولادهم يمتحنوا كل مادة لوحدها ومش مضايقين من كورونا وعندهم استعداد ينزلوا 10 أيام بدل يوم ويمتحنوا كل مادة لوحدها يقولوا لنا».