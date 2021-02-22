شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يفوز بالمركز الأول في مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الاثنين، إن المديرية فازت بالمركز الأول في مسابقة أعياد الطفولة (معرض صحافة الطفل) عن العام الدراسي الحالي، كما فازت مدرسة الحرية الفندقية التجارية بشبين الكوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، كما فازت مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية بعزبة محسن التابعة لإدارة الشهداء التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، بينما فازت مدرسة الشهيد محمد جعفر الثانوية بنات بإدارة بركة السبع التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الثانوية.

جدير بالذكر أن المعرض ضم العديد من صور الانتاج الصحفي لجميع طلاب مدارس الادارات التعليمية بالمنوفية ( صحف حائطية ــ مجلات طائرة ــ مجلات مصورة ــ مجلات كاريكاتيرية ــ ألبومات صحفية مصورة ــ المقالات والأحاديث والتحقيقات الصحفية علاوة على الصحف الخاصة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين والتي يتم كتابتها بنظام برايل بالإضافة لمجلات مدارس التربية الخاصة.