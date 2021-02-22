شكرا لقرائتكم خبر عن «شرب المنيا»: عمليات تطهير تسبب ضعف المياه نهارًا حتي الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن اضطرارها لإضعاف ضخ المياه، بنطاق مركز ومدينة المنيا، بدءًا من اليوم الاثنين، وحتي يوم الخميس المقبل، خلال 12 يوميا، على مدار الأربعة أيام المحددة، تبدأ من الثامنة صباحا وتمتد حتي الثامنة مساءًا.

وبررت شركة المياه في بيان صادر عنها ضعف المياه، بأنه لازم لتطهير «بيارة» دخول المياه «العكرة» بمحطة «بني أحمد الشرقية» وهي محطة ترشيح، ويهدف التطهير للحفاظ على جودة المياه المنتجة.

ونوه البيان أنه سيتم زيادة ضغوط المحطات الأخرى، لتقليل ضعف تيار المياه، وأن الإعلان عن عملية التطهير يهدف للفت نظر الأهالي لتوفير بعض احتياجاتهم من المياه مساءًا