شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ» توقع عقود عمليتى حماية بحرية لمناطق بـ«البحيرة» و «دمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، عقود عمليتى حماية بحرية لمناطق ساحلية في محافظتى البحيرة ودمياط، اليوم الأثنين.

وقال «حنا»، لـ«المصرى اليوم»، أن العمليتين سيتم تنفيذهما لحماية المناطق الساحلية والشواطئ في المحافظتين، على ان يتم التنفيذ تحت إشراف كامل من الهيئة.

وأشار إلى أن العملية الاولى تتضمن أعمال حماية للمنطقة الواقعة شرق ميناء دمياط، المرحلة الثالثة وتشمل وفقا للعقد انشاء حواجز أمواج 9و10،تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لشرق الدلتا في بورسعيد.

وأوضح أن العملية الثانية، تتضمن تنفيذ أعمال حماية للمناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لغرب الدلتا بالإسكندرية.