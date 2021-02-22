شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي ويهديها درع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،وذلك تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ ٥٠ عامًا في بورسعيد.

وأضاف «الغضبان» أن محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام ٢٠١٨، مشيراً إلى أن الجمعيات الاهلية لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر ايجابي على المواطنين والأسر.

ومن جانبها وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من اجل تحقيق النجاح والانجاز.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية في بورسعيد على جهودها في المحافظة.

واوضحت القباج ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الاهلية التي عليها ان تبرز الانجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الاهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المحافظة.

واشارت إلى ان وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة«الانتقال إلى الانتاج»، مشددة على ان الدعم النقدي يساعد الاسر، ولكن العمل والانتاج سيؤدي إلى استقرار الاسر.