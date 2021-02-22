شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور يوسف آدم الضي ورئيس اتحاد كرة القدم السوداني بروفيسور كمال شداد.

وأوضح رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول وضع لعبة كرة القدم في السودان في ظل جائحة كورونا..

واثنى أنفانتينو على الدور التاريخي الكبير الذي لعبه السودان في تأسيس الاتحاد الأفريقي واستضافته لأول بطولة لكأس أمم أفريقيا، مؤكدا دعم الاتحاد الدولي، لإتحاد الكرة السوداني ،لإعادة تأهيل وتحديث استاد الخرطوم حتى يعود لسيرته الأولى باعتباره اول استاد استضاف اول بطولة لكأس الأمم الأفريقية.

ودعا جياني انفانتينو لدعم كرة القدم للسيدات التي تلقى اهتماما من الاتحاد الدولي، معربا عن سعادته بزيارة السودان الذي يعشق شعبه كرة القدم التي تمثل الأمل والفرحة للشعوب.