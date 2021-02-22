شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا».. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس، ومقررها الدكتور مصطفى النشار، ندوة «الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والثقافية لجائحة كورونا»؛ وذلك في تمام الرابعة من مساء غدًا الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك بها، الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتور ياسر قنصوة، ويدير الندوة الدكتور مصطفى النشار، مقرر اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.