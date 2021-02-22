شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: نولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي إهتماما كبير لمشروع التحول الرقمي، وتوظف كل الإمكانيات والوسائل التعليمية داخل الجامعة من أجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وإتاحة البيانات.

جاء ذلك خلال حضوره، الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية «دور عضو هيئة التدريس في منصة التعليم عن بعد وتعظيم الإستفادة من Office 365»، والتى نظمها مركز التدريب على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، وحاضر بها الدكتورة إيمان حماد، مستشار رئيس الجامعة للمكتبات والمعلومات ومدير وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية الآداب، وعلاء صادق، مسؤول منصة التعليم العالي بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم إنشاء منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري والتعليم الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠م، لافتا إلى أن الدورة جاءت ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الكليات، وذلك بهدف رفع المهارات التعليمية للكوادر البشرية لمسايرة إتجاه الميكنة، والاستعداد للتحول إلى جامعة ذكية، والإستفادة من خدمات وتطبيقات برامج مايكروسوفت بشكل ميسر وآمن، منوها بأن الدورة شملت كليات الآداب، والتجارة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.