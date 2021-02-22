شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن: ما قدمته للمحافظة لم يحدث منذ 50 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ 50 عامًا في بورسعيد.

وأضاف الغضبان أن محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات فى عام 2018، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية مشكاة نور لعبت دورا كبيرا فى تغيير السلوك العشوائى لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر ايجابى على المواطنين والأسر.

من جانبها وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من أجل تحقيق النجاح والإنجاز.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فى أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية في بورسعيد علي جهودها فى المحافظة.

وأوضحت القباج أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الاهلية التي عليها ان تبرز الانجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الاهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة" الانتقال الي الانتاج" ، مشددة علي ان الدعم النقدي يساعد الاسر، ولكن العمل والانتاج سيؤدي إلى استقرار الأسر.











