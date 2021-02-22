شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارات بمحيط "دائرى البساتين" لتوسعة الطريق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان في البساتين جنوب القاهرة، بحضور اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حيث يتم إزالة 390 عقارا بمحيط الدائري.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشآت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إجمالى ما تم حصره من عقارات لتوسعة الطريق الدائرى و المقرر إزالتها 390 عقارا، وعدد الأسر التى سيتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محل والورش 136 ورشة.

و بدأت الاجهزة التنفيذية بإزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين ، حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل.



وكانت محافظة القاهرة بدأت في اخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة ، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".



كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.





























