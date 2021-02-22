شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: شعارنا المرحلة المقبلة "الانتقال إلى الإنتاج" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة ترفع شعار "الانتقال إلى الإنتاج" الفترة المقبلة.
وأشارت، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، إلى أنه سيجرى تحفيز كل مواطن مصري للعمل والإنتاج لكي ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده بالكامل.
وأكدت أن مصر في موقف يدفعنا للدفاع عن الوطن وإبراز إنجازاتها في كافة المجالات من خلال تنظيمها وحوكمتها وإبرازها للإعلام، مضيفة:"نصيب جهود وإنجازات المجتمع المدني كان ضئيل في الإعلام الفترة الماضية، وسنقف بجانبهم ونعمل سويًا لإبراز ذلك خلال الفترة المقبلة بالإعلام".
ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: تفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالاضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.