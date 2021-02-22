شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنخدعوا بسطوع الشمس.. حقيقة تعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد من اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدأت على غرب البلاد فى السلوم ومطروح والإسكندرية بأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا ومع الساعات القادمة تزيد شدة الأمطار وتمتد لمناطق مختلفة من السواحل الشمالية وتصل مساء اليوم شمال الدلتا .

وأوضحت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن غدا الثلاثاء تصل حالة عدم الاستقرار لذروتها وتمتد لكافة السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وسيناء .

وأشارت إلى أن البلاد تشهد غدا فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، لافتة إلى أن الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من وسط وشمال سيناء.

وتابعت: "مفيش انخفاض كبير فى درجات الحرارة ونشاط الرياح حدته أقل عن الأسبوع الماضى وتتراوح سرعات الرياح بين 35 و40 كم على الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتنبأ هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.