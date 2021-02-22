شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تتهم مواطن مصرى بشق رأس زميله فى العمل وتفرج عنه بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت السلطات الأمنية الكويتية عن مواطن مصري على خليفة اتهامه بشق رأس زميله في العمل، وقال مصدر أمنى كويتي لوسائل إعلام محلية، إن وافد سودانيا تقدم ببلاغ في قسم الشرطة يتهم فيه زميله المصرى بالاعتداء عليه بالضرب.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية إعلام كويتية، أرفق المواطن السودانى – بائع تمور- في ملف القضية تقريرا طبى يثبت إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس بطول 4 سم وآخر بطول 2 سم وهو ما استلزم عمل غرز في فروة الرأس.

في سياق آخر، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر باستثناء الأطقم الطبية والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسى وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الإدراة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس الأحد، إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول المواطنين الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في المنزل.