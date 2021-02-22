شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف بسرعة طرح مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الهيئة القومية للانفاق، سرعة إنجاز إجراءات طرح مشروع تطوير وكهربة خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو أنفاق أمام الشركات العالمية، من أجل البدء فى تنفيذ المشروع الممتد بطول 21.7 كم وتكلفة حوالى 40 مليار جنيه.

ويشمل المشروع تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قير الحالى من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، وسيكون مساره سطحى بالإضافة إلى علوى أو نفقيا في مناطق التقاطعات المرورية.

ومخطط مع بداية تنفيذ هذا المشروع نقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، حيث سيكون المشروع بمثابة أول مترو أنفاق في الإسكندرية، وذلك في إطار مخطط تنظيم النقل الجماعى بالإسكندرية وتخفيف الزحام والاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن المشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق بسرعة تصميمة 120 كم/ س، بحيث يكون منعزلا عن التقاطعات المرورية بطول مساره، مع تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كبارى علوية أو كبارى وأنفاق معا، ومخطط يضم 18 محطة مترو بطول المسار.