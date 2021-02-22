شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن فوز إلهام محمود بجائزة "ناكروما" كأفضل العلماء السيدات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتورة إلهام محمود أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية؛ لفوزها بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.

وأشادت الوزارة فى بيان صادر عنها، بحصول الدكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمي على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.

يذكر أن الدكتورة إلهام محمود قدمت إسهامات بارزة في مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت في جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، وشاركت في عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية في التطوير المؤسسي وتدريب الكوادر الجامعية.

جدير بالذكر، أن جائزة "كوامي ناكروما" تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.