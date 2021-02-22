"مصر للطيران للتدريب" تجدد اعتماد شهادة الإيازا لجهازى الطيران التمثيلى

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القاهرة - سامية سيد - نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدنى ( EASA) لجهازى الطيران التمثيلى من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER، يأتى ذلك استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة فى اتباع المعايير العالمية فى صناعة النقل الجوى وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة فى مجال تدريب أنشطة الطيران المدني.

وقد شمل تجديد اعتماد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B777-200ER إضافة التحديث الخاص بتدريب الطيارين على الـUPRT وذلك تماشيا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية، وقد أشاد طاقم التفتيش الأوروبى بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تمتلك حاليا 5 أجهزة طيران تمثيلى من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلى لطراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتى تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز فى أفريقيا.