شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال توسعة الطريق الدائرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال توسعة الطريق الدائرى، الجارى تنفيذها بطول الطريق، بنطاق القاهرة الكبرى، وكذلك أعمال الإزالة الجارية للعقارات الواقعة بمسار أعمال التوسعة بعد تعويض السكان.

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قال إن الطريق الدائرى يمثل منفعة عامة لكل سكان القاهرة والجيزة والمترددين على العاصمة، مضيفًا: ولذلك ننسق مع أجهزة الدولة المعنية لنقل المرافق خارج منطقة التوسعية على الطريق الدائرى.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية: نقوم بإنشاء طريق أسفل الداخلي لخدمة المواطنين، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم التعويض الاجتماعى لأى شخص مخالف سيتم إزالة منزله، موضحا أن هناك 4 جهات مسئولة عن تعويض الأشخاص الذين سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن هناك لجنه رباعية تقيم الأراضي والعقارات لتعويض أصحابها، وقال: من 5 إلى 6 آلاف جنيه قيمة التعويض للمتر المربع للأراضي الزراعية فى توسعة الدائرى، ومن 1600 إلى 2500 جنيه قيمة سعر متر الوحدة السكنية للمنازل التى ستتم إزالتها على حسب موقعها.



أعمال توسعة الطريق الدائرى أعمال توسعة الطريق الدائرى



أعمال توسعة الطريق الدائرى أعمال توسعة الطريق الدائرى





أعمال توسعة الطريق الدائرى





جولة وزير النقل بالدائرى





جولة وزير النقل بالدائرى



