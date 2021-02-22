شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة ومن بينها المحافظات الساحلية، فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الرى بعدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال اليومين القادمين وسقوط الأمطار على بعض المحافظات.

وطالب شعراوى، بحسب بيان صحفى صادرعن الوزارة ، غرفة العمليات المركزية، بمتابعة كافة التطورات بالمحافظات على مدار اليومين القادمين حتى استقرار الحالة الجوية، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بفتح غرف العمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والاحياء، وتواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها ، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وادارات المرور والحماية المدنية والصحة للتعامل مع أى أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.



وأكد شعراوى، علي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، مطالبا المحافظين بضرورة التنبية على القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.

وناشد وزير التنمية المحلية ، المواطنين في المحافظات المتوقع أن تشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصاً على سلامتهم.

ووجه شعراوى المحافظين بتعميم بعض التوصيات والإرشادات التى تهم صحة وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة السريعة على الطرق والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.