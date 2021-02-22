شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بالأقصر يعقد اللقاء الشهرى براهبات الإيبارشية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة "الأٌقصر" للأقباط الكاثوليك، اللقاء الشهري مع الراهبات المتواجدات بالإيبارشية، فيما احتفلت الأخوات الراهبات بنذورهن الرهبانية خلال القداس الإلهي بالمطرانية.

وألقى الأنبا عمانوئيل العظة التي تمحورت حول أهمية الحياة المكرسة وعن احتياج العالم الشديد لحضور المكرسين وشهادتهم، وأن الحياة المكرسة هى مجازفة ومخاطرة لأننا نؤمن بيسوع القائم من بين الأموات وإن لم نؤمن بذلك تكريسنا يفقد معناه، مضيفا، الإنجيل يذكرنا بفقر البشر أمام احتياج العالم وعجزة وعدم قدرته. الطفل في الإنجيل عنده 5 خبزات وسمكتين يقدمهم فيطعم يسوع الآلاف، و كيف نسلم فقرنا ونضعه بين أيدي يسوع حتى يبارك ويعمل من خلال ضعفنا، منطق يسوع الذي يدير الأمور يأخذ القليل ويبارك ويطلب من تلاميذه أن يوزعوا.

كما التقى الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي بالإسماعيلية ومدن القناة بالأخوات الراهبات.، حول الحياة المكرسة "أني افتديتك، دعوتك باسمك، أنت لى"، متابعا علاقة شخصية لشخص يسوع هيام وعشق وأن مؤسسين الرهبانيات العظماء كان لهم محبة خاصة لقلب يسوع واكرامهم له والاقتداء به، متابعا "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب وحبه وحنانه، مشيرا إلى أن الدعوة المكرسة ومنبعها هي دعوة حب وشعرنا بهذا الحب فتبعناه وعلينا أن لا نترك الحب الأول، كما شدد أيضا على متطلبات الحياة المكرسة وهي الغيرة الرسولية وأولية المحبة ومثالا على ذلك السامري الصالح.

وشجع الأنبا عمانوئيل على قراءة وثيقة الإخوة الإنسانية في الجماعة الرهبانية، مشيرا إلى أن الدعوات في نمو داخل الإيبارشية، كما احتفل برسامة كهنوتية للأب يوحنا وبعض السيامات القمصية للأب يوسف والأب اثناسيوس ورسامة كهنوتية صغرى ، كما نبه على أن الرياضة الروحية السنوية للكهنة من يوم 8 مارس للكهنة.



جانب من اللقاء (7)



راهبات كاثوليك



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)