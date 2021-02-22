شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينعى النائب السابق محمد العقاد زوج الإعلامية رنا القصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم أسرة الخليج 365، بخالص العزاء لأسرة النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مصر القديمة والمنيل، والذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم الدفن بمقابر العائلة.

وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحل، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن النائب محمد العقاد، هو زوج الإعلامية رنا القصاص، الذى انضمت إلى فريق تقديم برنامج ست الحسن، عبر قناة ON E، حيث ظهرت لأول مرة مع الإعلامية شريهان أبو الحسن وكارين فهمى.