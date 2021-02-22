زراعة الحدائق وشراء الكهرباء الخضراء.. 13 طريقة للحد من تلوث الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعد مشكلة تلوث الهواء من أكبر المشكلات التي تواجه الدولة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية الإقليمية والعالمية.

وفي إطار مواجهة تلك المشكلة والحد منها تتجه الدول إلى مجموعة من الإجراءات للتحول نحو بيئة خضراء واقتصاد أخضر.

وحدد دليل صادر عن وزارة البيئة، 13 إجراء يمكن من خلالها مواجهة تلوث الهواء والحد من تأثيراته على النحو التالي:

1- زراعة الحدائق لأنه يساعد على تنقية وتجديد الهواء.

2- تجنب الوقوف الدائم والمتكرر بالقرب من الطرق المزدحمة.

3- الإقلاع عن التدخين وتشجيع الآخرين على ذلك.

4- شراء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

5- استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير لأنها تستهلك طاقة أقل لتحويلها إلى منتجات أخرى.

6- استخدام وسائل النقل العامة أو المشي أو ركوب الدراجات.

7- شراء الكهرباء الخضراء المولدة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية أو الرياح أو الشمسية.

8- استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم للحد من التلوث الناتح عنه.

9- فحص السيارة بصفة منتظمة للتأكد من استهلاك الوقود بشكل سليم.

10- استخدام المركبات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.

11- الحد من استهلاك الطاقة من خلال استخدام أجهزة منزلية أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة.

12- وضع أنظمة صارمة لنوعية الهواء للتحكم في التلوث الناتج من المصانع.

13- استخدام الطاقة النظيفة "الشمسية" للحد من التلوث الناتج عن الأنواع الأخرى.