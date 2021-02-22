شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في شركات مصرية كبيرة للطلاب ولجميع المؤهلات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن العديد من الوظائف التالية :

1- شــــركة مطـــــــــر للأحــــذيـــةSPORTING SHOES

تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف يوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021 بمقر الشركة 49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود وسط البلد في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

تطلب الوظـائــــــــــــف:

١-أخصـــــائــي تســـــويـــق الكتروني سوشيال ميديا:

للعمل على صفحة الشركة والبيع عن طريق الاون لاين وتسويق منتجات الشركة عن طريق السوشيال ميديا ويكون لديه خبرة في التعامل على برامج الفوتشوب وغيرها .

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٢- مندوب مبيعات داخل الفرع خبرة بمجال الأحذية .

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٣- آشر من الجنسين للعمل بالشركة أيام المعرض والتي تبدا من 11 إلى١٤ مارس نقبل الطلاب الجامعيين لهذه الوظيفة .

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الشــــــــــــروط:-

- ذكور واناث

- السن لا يزيد عن 35 سنه لوظيفة أخصائي التسويق الإلكتروني .

- السن لا يزيد عن 40 سنه لوظيفة مندوب مبيعات .

- متوفر سكن للمتقدمين من خارج القاهرة ( للرجال فقط ) .

- السن من ٢٠ ل٢٧سنة لوظيفة آشر .

الحقوق والمميزات :-

١_راتب ثابت 2500-3000+ عمولات بيع لوظيفة أخصائي التسويق .

٢- راتب ثابت 3000- 3500 + عمولات تحصيل لوظيفة مندوب المبيعات .

٣- قيمة اليوم الواحد 250 جنيه لوظيفة آشر.

٤- تأمين إجتماعي .

للتقدم للوظائف ملأ الاستمارة التالية والحضور في الميعاد والمكان 49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود وسط البلد في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا .

الاستمارة: اضغط هنا

يرجى الحضور بالكمامة وقلم شخصي

2- شركة راية كول سنتر يوم الاربعاء القادم 24 فبراير 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا على الوظائف التالية:



- مسؤول محادثة Chatting Agent

الرد على استفسارات العملاء عن طريق الشات انجليزي وعربي وعمل مكالمات

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مكان العمل: العباسية

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور

- جيد جدا بالانجليزية على الاقل

حد اقصى 38 سنة

- سريع في الكتابة على الكيبورد

- يفضل خبرة في الكول سنتر سابقة

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المميزات والحقوق:

- المرتب: 3800

- يومين اجازة

- 9 ساعات عمل روتيشين

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

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العنوان:

ميدان العباسية- برج التطبيقيين بجوار مترو العباسية- شركة رايه- الدور ال 12

يوم الاربعاء القادم 24 فبراير من الساعة 11 إلى 4 عصرا

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3- شركة اس أي وايرينج سيستمز ايجيبت (سوموتومو):

وهى شركة يابانية عالمية تعمل بمجال الطاقة النظيفة الخضراء لتجميع ضفائر السيارات

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تطلب: مشغل انتاج

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مكان العمل 6 اكتوبر

توفر الشركة مواصلات + تامين طبى واجتماعى + تدريب

توفر الشركة مكان عمل لائق للجميع

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الشروط والمميزات:

يفضل مؤهل متوسط أو عالي خريجين – اناث

السن من 18 إلى 38 عام

عدد ساعات العمل 8

– يوجد شيفتات من 7ص إلى 3م والشفت الثانى من 3م إلى 11 م

الراتب 2371 صافى + تامينات ومميزات أخرى

توفر الشركة حضانة للابناء

توفر الشركة مكان عمل لائق وامن للاناث

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خطوط المواصلات:

الجيزة وضواحيها- اكتوبر وضواحيها- خط المنوفية وضواحيها- خط القليوبية وضواحيها -خط الفيوم وضواحيها- خط بنى سويف وضواحيها -خط العياط وضواحيها -خط البدرشين- دهشور-مزغونة- خط سقارة- خط الحوامدية -شارع السودان- القومية- خط المرج- خط حلوان- خط عين شمس- خط الفندق- خط المؤسسة- خط رمسيس ---- الخ

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين أو بمكان التجمع الاتى :

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الحضور يوم السبت القادم 27 فبراير 2021 من الساعة 8 ص إلى 3 عصرا

العنوان: المنطقة الصناعية السادسة – مصنع سوموتومو لضفائر السيارات

الركوب من ميدان ليلة القدر أو الحصري هتركب توكتوك أو عربية هتنزل امام المصنع

الموقع: اضغط هنا

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ثانيا نقاط التجمع لتسهيل طريقة الوصول وسيقوم اتوبيس بتوصيلكم إلى المصنع:

1- المنيب: امام محطة مترو المنيب مباشرة وبجانب موقف المنيب ،الساعة 9 صباحا والتحرك 9.30

2- من ميدان الحصري امام الجامع: الساعة 10 صباحا والتحرك10.30

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4- أمان لتمويل المشروعات / تمويل المشروعات المتناهية الصغر:

الوظيفة: أخصائي تمويل

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مكان العمل: القاهرة الكبرى ( القاهرة- الجيزة- القليوبية )

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مسئوليات ومهام الوظيفة:

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلى استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35

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الحقوق:

- المرتب: 1700 / حوافز على الانتاجية وسداد العملاء

- من 9 ص إلى 5 م

- جمعة وسبت اجازة

- تأمينات

- بدل انتقال / بدل تليفون

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5- شغل اونلاين طلبة خريجين



فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر ومن الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل

دلوقتي طور وغير بتقدملك فرصة تدريب مجاني Internships بالشركات

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

الشغل هيكون اونلاين * online sales *

و الشغل هيكون من البيت مقابل عمولة

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لو انت مهتم ومعاك سمارت فون وحابب تقدم سجل معانا على اللينك

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- العدد المطلوب 2000 شاب وفتاة

- عمولات مجزية

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- سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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6- مطلوب لشركة كوكى- أمريكانا

وظيفة (مندوب مبيعات)

• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.

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مكان العمل: المريوطية

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شروط الوظيفة:

• مؤهل متوسط حد ادنى.

• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

• السن لايزيد 30عام.

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مميزات العمل:

المرتب: قابل للتفاوض

• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.

• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

• صندوق زمالة للمساعدات المالية.

• أرباح سنوية مجزية.

• وسيلة مواصلات.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7- شركة اغذية كبرى (شيبسي) تطلب للتعين:



- مندوب سائق

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مكان العمل: الجيزة

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الوصف: توزيع وفتح خطوط سير وجذب عملاء جدد

الشروط:

- مؤهل عالي وفوق متوسط خريجين

- رخصة خاصة أو مهنية

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق:

- المرتب: 2500 إلى 3300 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8- شركة معارض الجمعية ( الاجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ) تطلب للتعين:



1- مبيعات داخل المعرض

2- مشرف مبيعات

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مكان العمل: مطار القاهرة

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الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- حد اقصى للسن 40 سنة

- خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات بفضل جدا نفس المجال

- ذكور واناث

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الحقوق:

- مرتب: 2500 ج + 500 اداء + عمولات

- العمل من 9 ص إلى 6 م

- بدل اغتراب 400 لو مغترب + اوفر تايم لو تطلب العمل

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2- مشرف مبيعات

الاشراف على عملية البيع داخل المعارض وادارة التيم

الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- حد اقصى للسن 45 سنة

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال

- ذكور

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الحقوق:

- مرتب: من 4000 ل 5000 حسب الخبرة + عموله نص بالمئه من اجمالي مبيعات التيم

- العمل من 9 ص إلى 6 م

- بدل اغتراب 400 لو مغترب + اوفر تايم لو تطلب العمل

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9- ترانزيشن للهواتف الذكية تطلب للتعين:



1- كول سنتر

2- فنى صيانه موبايل

3- أمين مخزن

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1- كول سنتر

مكان العمل: رمسيس- القاهرة

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبرة من 6 شهور لسنة في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

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الحقوق:

- المرتب 2700

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

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2- فنى صيانه موبايل

مكان العمل: الأسكندريه- القاهره- المنصوره

الشروط:

- مؤهل عالي ومتوسط خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره من 6 شهور ألى سنه على الأقل في مجال صيانه الموبايلات

- جيد بالانجليزية

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الحقوق:

- المرتب 3000 ج

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

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3- أمين مخزن

مكان العمل: القاهرة رمسيس

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره سنه على الأقل في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

- أجادة الأكسيل

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الحقوق:

- المرتب 2700 ج

- تامينات

- من 10 ص إلى 6.30 م

- يومين اجازة

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10- مجموعة فروع كاديني للملابس الكلاسيك تطلب للتعين:



1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3-بائعين فروع

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مكان العمل: سوهاج- اسيوط- الفيوم – دمنهور

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لاتقل عن 3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

- مستوى مقبول بالانجليزي

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الحقوق المشتركة

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

- حوافز شهرية بناء على المبيعات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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