شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية»: إزالة سور مقام بالمخالفة على الأراضي الزراعية بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملاتها اليومية للتصدي لأي محاولات للبناء العشوائي، بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، فضلا عن بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات، حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة فورية في المهد بناحية سامي سعد، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، حيث تم إزالة تشوينات وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 300 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين، وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.