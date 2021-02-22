شكرا لقرائتكم خبر عن «فارس بلا جواد» احتفالية لتكريم شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، برئاسة أليكسى تيفانيان، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، احتفالية لتكريم اسم الإذاعي والمخرج السينمائى الراحل شفيع شلبى، بعنوان «فارس بلا جواد» وذلك في السادسة مساء الأربعاء 24 فبراير الجارى، بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقي.

ويشارك في الاحتفالية كوكبة من الإعلاميين والنقاد والفنانين والشخصيات العامة، منهم من يشارك بالكلمات والحضور: الإذاعية ميرفت رجب، والإعلامى جمال الشاعر، والناقد السينمائي مجدي الطيب.

كما تشارك مجموعة آخرى من خلال الفيديو والرسائل الصوتية منهم الأديب إبراهيم عبدالمجيد، والمؤلف الموسيقى راجح داوود، والإذاعي مجدي أبوسالم، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور يسري عبدالغني رئيس منتدى الأصالة والمعاصرة، والروائي خالد الخميسي، والناقد السينمائي طارق الشناوى، ويدير الاحتفالية شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز الثقافى الروسي.

وتضم الاحتفالية عرضاً لفيلم قصير عن حياة شفيع شلبى تعليق صوتى، ومونتاج الفنان عمرو سليم، وعرض لبعض مشاهد من فيلم العوامة 70، والذى شارك فيه شفيع شلبي بالتمثيل مع الفنان أحمد زكي، وتختتم الاحتفالية بعرض الفيلم التسجيلي «يا نيل من يحميك» من إخراج شفيع شلبي في إطار مشروعه السينمائى الكامل الذي يصنع فيلمه منفردًا.

وفى الختام، يقوم أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية، ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، بتكريم اسم الراحل شفيع شلبى عن مجمل مشواره الإبداعي الذي امتد لخمسين عاما وشارك خلاله في العديد من انشطة المركز الثقافى الروسى على مدار سنوات طويلة، ويتم التكريم في حضور أسرته ابنه شادى شفيع ووالدته سمية الشناوي وعدد من الأصدقاء ورفاق رحلة العمل.

شفيع شلبي - صورة أرشيفية

السفير الروسى يكرم شريف جاد - صورة أرشيفية