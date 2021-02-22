شكرا لقرائتكم خبر عن «بني سويف»: رفع 120 طن قمامة ومصادرة شيش وتوقيع غرامات لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، برئاسة المهندس محمود سعد، برصد عدة مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية، ومصادرة عدد من الشيش ببعض المقاهي، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمنشآت التجارية لما لها من ضبطية قضائية، علاوة على المرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سي العمل وتوافر الأكسجين ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن المرور المسائي على المحلات والمقاهي والمطاعم العامة والورش الحرفية للتأكد من تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

وقال رئيس المدينة إنه تم رفع 120 طنًا من القمامة من شارع الإبراهيمية وشارع طراد النيل وشارع سماح الوجوه وشارع الترعة الفشنية، ومسح الطريق الدائري وجمع المخلفات المنزلية من مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، علاوة على متابعة التجميل بكورنيش الإبراهيمية وتمهيد مدخل قرية شنرا، وصيانة الكشافات والأعمدة بشارع مستشفى الفشن المركزي وجزء من الطريق الدائري للمدينة وشوارع القرى ومتابعة العمل بالمركز التكنولوجي، والانتهاء من رصد بعض المتغيرات المكانية،فيما تم رفع إشغالات الطريق العام لتيسير الحركة المرورية بشارع الإبراهيمية ومحيط مكتب البريد وبنك مصر وشوارع قرية تلت، إضافة إلى إصلاح أعطال خط المياه الرئيسي بقريتي صفط العرفا وبني منين.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية