شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفشن بـ«بني سويف»: حل مشكلة عكارة مياه قرية صفط العرفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي قرية صفط العرفا بمركز الفشن، بمحافظة بني سويف، بعكارة كبيرة في مياه الشرب داخل منازلهم، واستغاث أهالي القرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، لمعرفة سبب العكارة التي تنزل من صنابير المياه في منازلهم.

على الفور، قامت فرق من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب لمعرفة السبب في وجود العكارة، وتبين أن هناك عطل في أحد مواسير القرية التي تسببت في ظهور العكارة، وقامت الوحدة المحلية بإغلاق محابس القرية على مدار ساعتين كاملتين لإصلاح العطل الذي ظهر في الماسورة المؤدية إلى المنازل بمياه الشرب، وتم إصلاحها، كما قامت فرق الوحدة المحلية بالمرور على مواسير مياه الشرب الموجودة بالقرية لصيانتها.

كان أهالي قرية صفط العرفا الواقعة جنوب محافظة بني سويف، قد بثوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات تؤكد أن مياه الشرب بمنازلهم بها عكارة شديدة ولا يعرفوا سببها، وقال إبراهيم مصطفى، من أهالي القرية، إنه على مدار يوم كامل فوجئنا بأن حنفيات المياه الموجودة داخل المنازل تنزل منها عكارة، ولون المياه متغير تمامًا، واستخدمنا مياه أخرى كنا قد قمنا بتعبئتها داخل جراكن لحين إصلاح الأعطال، وقمنا بنشر فيديوهات لحالة مياه الشرب في منازلنا.

فما اعتذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن عن انقطاع المياه عن قرية صفط العرفا، بسبب عطل في أحد مواسير المياه، مؤكدة أن منذ علمنا، لم يستغرق إصلاح العطل في الماسورة سوى ساعتين، وتم المرور على جميع مواسير مياه القرية لصيانتها والتأكد من سلامتها.

وطالب مسؤولو الوحدة المحلية، من الأهالي، حال وجدوا «عكارة» بالصنبور، أن تترك المياه حتى يتم زوال العكارة منها.

وقال المهندس محمود شاهين إن العكارة انتهت تمامًا، وحصلنا على فيديوهات من المنازل للتأكد من سلامة المياه.