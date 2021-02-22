شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن عن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ايمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون وصل إلى 2719 محلًا تجاريًا احتلت فيه القاهرة نصيب كبير بواقع يصل إلى 1176 محلًا تجاريًا، ثم الجيزة بواقع 427 محال تجاريا، تليها الإسكندرية بعدد 264 محلًا تجاريا، ثم سوهاج بعدد 88 محال تجاريا، وأخيرًا الغربية بعدد 81 محلًا تجارياً.

وأضاف حسام الدين في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المحال المشاركة بالاوكازيون تتنوع بين محال ( ملابس، وادوات منزلية)، لتلبية كافة احتياجات المواطنين السلعية خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة تصل في بعض السلع إلى الـ 50 %.

وتنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد حسام الدين ان قطاع التجارة الداخلية قد قام بجولات تفتيشية على المحال المشاركة للتأكد من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالاوكازيون والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، نتج عنها تحرير عدد 375 محضر تنوعت بين( 8 محاضر عدم اعلان، محضر بدون تصريح، 361 محاضر اوكازيون وهمي، 5 محاضر لغة عربية ).

وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.