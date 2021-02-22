شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الوادى الجديد»: تدشين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، لتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات، التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.

وقال، محمد منير العديسي، مدير عام التضامن الإجتماعي بالوادى الجديد، إن البرنامج التدريبي يهدف لرفع وبناء القدرات للميسرات والعاملين بالحضانات لتطويرها. وأضاف، العديسي، أن التدريب ينفذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى مركزي الخارجة وباريس، ويستهدف عدد 50 من الميسرات بالحضانات، وسوف ينفذ في المراكز الإدارية الأخرى في المراحل المقبلة.