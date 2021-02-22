شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، على مدار يومين متتاليين 22 و23 فبراير الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.