شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا لأعضاء البرلمان: كافة الأجهزة مسخرة للتعاون معكم لحل مشاكل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر «المنيا – سمالوط – مطاي»، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ اعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدي إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة ارض لأنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.\

قال المحافظ، ان كافة الأجهزة التنفيذية مسخره للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

استمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.

أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.