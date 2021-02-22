شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا لأعضاء البرلمان: كافة الأجهزة مسخرة للتعاون معكم لحل مشاكل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر «المنيا – سمالوط – مطاي»، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
وجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ اعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدي إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة ارض لأنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.\
قال المحافظ، ان كافة الأجهزة التنفيذية مسخره للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.
استمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.
ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.
أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.