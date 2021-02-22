شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع رصف ميدان كاميليا وشارع فريد ندا ضمن خطة تنظيم مدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار، رئيس مدينة بنها، بجولة جديدة، لمتابعه أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك اعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك فى اطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي الإثنين، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفه تقدر بمبلغ 9 مليون جنيه ، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين، بالاضافة الى أن شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفه تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه.

وقال، إن التطوير يشمل اقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالاضافة الى اعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور اسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، ، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعه المنطقه وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة .

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد..