شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع منتجات ورقية في المنطقة الصناعية بالسادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مصانع الورق والمناديل بالمنطقة الصناعية بالسادات، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتواصل قوات الحماية المدنية استكمال عملية التبريد للسيطرة بشكل كامل على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية بالمنوفية، يفيد بنشوب حريق في مصنع للأوراق والمناديل بالمنطقة الصناعية بالسادات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وأصيب أحد العمال باختناق وتم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية له.

وأكدت المعاينة الاولية أنه حتى الآن لم يتم التوصل للسبب النهائى للحريق، ومن المرجح أن يكون ماس كهربى، كما أن الحريق التهم جزء كبير من المصنع والمواد الخام به وان الحريق نشب في مصنع ipi انتر استاد للصناعات الورقية بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات والمصنع على مساحة ١٢٩ الف متر والحريق كان بالمخزن على مساحة ٢٠٠٠ متر واحترق منه مساحة ٥٠٠ متر وتمت السيطرة على الحريق وجارى التبريد.