شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: استمرار أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بتكلفة 619 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز الزقازيق، ومنيا القمح، وبلبيس، وأبوحماد، وديرب نجم، وكفر صقر، وذلك بتكلفة 619 مليون جنيه.

وأشار «غراب» إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة، يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية، وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

جاء ذلك خلال متابعته معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين البر الشرقي بمركز ومدينة بلبيس، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقري المجاورة لها، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربائي.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين البر الشرقي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية 100%، وتركيب الشبكات 30 %، كما بلغت نسبة الأعمال الميكانيكية 10 %، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.