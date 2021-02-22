شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية وكنائس الإسكندرية» تبدأ «صوم يونان» وسط حضور محدود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس والكنائس في الاسكندرية، صلوات قداسات إلهية بمناسبة بدء صوم يونان، الإثنين، والذى يستمر لمدة 3 أيام، وسط حضور شعبي محدود اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، بتحقيق التباعد وحضور 25% فقط من السعة الاستيعابية للكنيسة ومراعاة جلوس فرد في كل دكة أثناء الصلاة.

وترأس القمص إبرام إميل الوكيل البابوى في الإسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، اليوم الإثنين، صلاة قداس «صوم يونان» بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس، حيث يسبق الصوم الكبير بأسبوعين، بمشاركة الآباء الكهنة.

وتولت فرق الكشافة التابعة للكنيسة المرقسية، تنظيم عملية الدخول إلى الكاتدرائية أثناء الصلاة، حيث تم تشغيل بوابة كشف المعادن والسماح بالدخول فقط لحاملى الصليب أو بطاقة الهوية.

وقال الوكيل البابوى، إن الأقباط خضعوا لانقطاع تام عن الأكل والشرب من الساعة 12 ليلا منتصف ليل أمس الأحد وحتى الانتهاء من صلوات القداسات التي تختتم في السادسة مساء اليوم الاثنين، ثم يقومون بتناول الاطعمة النباتية فقط طوال اليوم، وحتى منتصف ليل اليوم التالى، حيث يستمر هذا الطقس لمدة 3 أيام وهى فترة صوم يونان ويتخلل الايام الثلاثة 5 قداسات يومياً، مشيرا إلى أن صوم يونان بمثابة استعداد روحى للصوم الكبير الذي يبدأ يوم 8 مارس المقبل ولمدة 55 يوماً، ويسبقه صوم يونان بأسبوعين ويكون أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

وعن صوم يونان قال «ايميل»، أن الأقباط يشبهونه بقيامة السيد المسيح عليه السلام حيث طالب الله يونان النبى بالذهاب إلى مدينة نينوى، التي كانت تعصاه كونها كانت مدينة عائمة في الظلم والخطية، وأن يبلغها رسالة الإيمان، فرفض وحاول الهروب إلى مدينة «ترشيش»، ولكن حدث هياج عظيم في البحر، واضطر البحارة لإلقائه في المياه، فابتلعه حوت ضخم، وبعدها ألقاه على شواطئ مدينة نينوى، فأبلغهم رسالة التوبة، فتابوا وصاموا لمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن صوم يونان يعرف أيضا بـ«فصح يونان»، وهو مصطلح كنسي فريد، لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذي يطلق عليه أيضا عيد الفصح، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان، على أنها رمز لقصة المسيح حيث ترى الكنيسة قصة يونان، بها رمزية لقصة المسيح، حيث مكث يونان ثلاثة أيام، في جوف الحوت، بينما مكث المسيح ثلاثة أيام في جوف القبر.