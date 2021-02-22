شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان يشيد بجهود المفتي لمواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الديني بين دار الإفتاء وكازاخستان.

وأكد مفتي الجمهورية على عمق العلاقات الطيبة بين مصر وكازاخستان، والتعاون المثمر مع دار الإفتاء، حيث يتم تدريب العديد من الأئمة من كازاخستان في مجال الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة خصوصية بلادهم.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي والإفتائي لمسلمي كازاخستان وأئمتها خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مهارات الإفتاء.

من جانبه، أشاد سفير كازاخستان بما يبذله مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من مجهودات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين وتدريب أئمة كازاخستان.

وقال: «نطمح إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء في مواجهة الكثير من التحديات التي نواجهها ولتفكيك الفكر المتشدد، نظرًا لما تمتاز به من قبول واسع في العالم أجمع».