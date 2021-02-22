شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة» يستقبل واعظات القافلة الدعوية المشاركة بدولة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، بمقر المجلس الواعظات المصريات، اللائى شاركن في القافلة الدعوية التي توجهت لعدد من الولايات بدولة السودان الشقيق لتكريمهن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالواعظات المصريات اللائى شرفن مصر في السودان، مؤكدة أن هذه القافلة تُعد أول قافلة دعوية نسائية تشارك خارج مصر، مشيرة إلى أن الوزيرة فايزة أبوالنجا، صاحبة الفكرة الأساسية في وجود الواعظات المصريات، وذلك لدورهن الفاعل، وما يمثلنه من أهمية في التوعية والتواصل مع السيدات في جميع المحافظات، لتعريفهن بأصول الدين الصحيح، والبعد عن الأفكار المغلوطة.

وفى نهاية اللقاء كرمت الدكتورة مايا مرسي، الواعظات تقديرا لجهودهن.

يذكر أن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان والبرامج التي تم اقرارها بواسطة وزيري الشوون الدينية، والأوقاف، بين البلدين لتعميق العلاقات، وإحداث حراك إيجابي على المستوي الدعوي وتعزيز الخطاب الوسطي، الذي تبنته وزارة الشؤون الدينية، والأوقاف.