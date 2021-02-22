شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ ١٣ ألف و ٣٦٩ مشروعاً للشباب بتكلفة 1.9 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٣ ألف و٣٦٩ مشروع، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و٩٨٦ مليون و٤٥٤ ألف جنيه، لتوفر ٤٤ ألف و٦٤٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، تجارة حبوب، ورشة موبيليا .... وغيرها .

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان، جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، والتي وصلت إلى ٢٣٠٠ مشروع بقيمة ٢٦٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها ٦٢١ مشروع بقيمة ٢٤٦ مليون و٢٩٥ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات ١٧٥٨ مشروع بقيمة ٢٣٩ مليون و٣٨٠ ألف جنيه.