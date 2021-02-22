شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 52 جوال دقيق بلدي للبيع في السوق السوداء ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة تموين الواسطى ببني سويف، حملة تموينية إستهدفت عددًا من المخابز البلدية بالمركز، تمكنت خلالها من إحباط محاولة تهريب 52 جوال دقيق للبيع في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحاضر اللأزمة.كانت إدارة تموين مركز الواسطى ببني سويف، شنت حملة تموينية على مخابز المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 13محضر بينهم 7 محاضر تصرف دقيق بلدي، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتضمنت الحملة تحرير13محضر تمويني و7 محاضر تصرف في دقيق بلدي بإجمالي 42 جوال دقيق من حصص المخابز ومحضرتجميع 10جوال بغرض الإتجار في السوق السوداء، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات ومحضرعدم نظافة ومحضر عدم إعلان. كما تضمنت مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، رفع 80 طنًا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي إنفسط وميدوم وطنسا الملق وإطواب والميمون وقمن العروس ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضي،وقامت معدات الوحدة المحلية برفع 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز.