شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة عدم الاستقرار.. غدا أمطار غزيرة ورعدية بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن الأمطار غدا الثلاثاء ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، كما يلى:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس

- شمال الوجه البحرى:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية

- السواحل الغربية :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبد الرحمن والضبعة قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية

- السواحل الشرقية ووسط سيناء:

أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

- جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا

و يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.