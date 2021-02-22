العثور على جثة عامل بالأقصر.. والأمن يضبط مرتكبي الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة قتل عامل بالأقصر، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل ونحل شقيقه بسبب خلافات على قطعة أرض .

تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ملقاة على جانب الطريق ، وبجواره سيارته الملاكي وعدم وجود هاتفه المحمول.

وأسفرت تحريات فرق البحث الجنائي، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر أن مرتكبي الواقعة عامل، نجل شقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر احدهما بوجود علاقة شراكة بينه والمجنى عليه واتفاقهما على شراء قطعة أرض من إحدى السيدات ودفع ثمنها وتحرير العقد باسم المجنى عليه، على أن يقوما ببيعها واقتسام مبلغ الربح فيما بينهما، ونظراً لوجود خلافات مع ورثة تلك الأرض لم يتمكنا من إتمام عملية البيع والتصرف فيها ولدى مطالبته المجنى عليه بقيمة المبلغ المدفوع أو تحرير إيصال أمانة.

و قام بمماطلته والتهرب منه أكثر من مرة فعقد العزم على التخلص منه ، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثاني، وقاما باستدراج المجنى عليه للمكان المشار إليه على أن يقوم المتهم الثاني بانتظاره بدارجة نارية بالقرب منهما حتى يتمكنا من الهرب عقب ارتكاب جريمتهما ولدى وصول المجنى عليه طلب منه المتهم الأول التوقيع على إيصال أمانة إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على آثرها المتهم الأول بإخراج "طبنجة" كانت بحوزته وباغته بإطلاق عيار ناري تجاهه ثم قام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" ، وهرب بمساعدة الثاني عقب استيلائهما على هاتفه المحمول ، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء باعترافات المتهم الأول.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط (الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - طلقتان لذات العيار)، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة والهاتف المستولى عليه بإلقائهما في إحدى المجرى المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .