ننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، باب الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على النحو التالي:

أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين:-

1. السيد محمد إبراهيم الإسكندراني - الجمهورية

2. ضياء يوسف رشوان أحمد - الأهرام

3. طلعت هاشم محمد فرج طلعت - مصر الفتاة

4. كارم يحيى سيد إسماعيل - المشهد

5. محمد رشاد محمد علام - أخبار اليوم

6. محمد مغربى أحمد علي - الشعب

ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة:-

المرشحون فوق الـ(15) سنة عضوية هم:

1. إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة- الجمهورية

2. أسامه شحاتة محمد شحاتة- الجمهورية

3. السيد حجازي الباز شعبان - الأهرام

4. جمال أحمد أحمد عبدالرحيم - الجمهورية

5. حسين حسن أحمد أحمد الزناتي- الأهرام

6. خالد محمد زكي البلشي- حر

7. صفوت عبد العظيم عبد اللطيف وهبه - الأهرام

8. عبد الرءوف عدب المنعم عبد الرؤف- الأهرام

9. فكريه أحمد السيد محمود- الوفد

10. محمد أحمد شفيق بهجت - الأهرام

11. محمد سيد أحمد خراجة - الأهرام

12. محمد عبد المجيد حسين عبد الرازق- الأهرام

13. محمود صبري أحمد محمود- الأهرام

14. ممدوح سيد صغير أحمد - أخبار اليوم

15. نور الهدى زكى محمد خضر- العربى

16. هاني عبد الرحمن عبد الرحمن عمارة- الأهرام

17. هبة محمد محمد محمد باشا - الأهرام

18. هيثم فوزي حامد رخا - الأهرام

19. وجدي محمد عطيه رزق - الأهرام

20. ياسر عبد المنعم عبد العال سليم - القومية

المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم:

1. أبو السعود محمد محمود عثمان- المصري اليوم

2. أحمد عبد المعطي الدمرداش محمد - أموال الغد

3. أحمد محمد صبري عبد الحميد حسن - الديار

4. أحمد محمد محفوظ عنتر - حر

5. إسلام أحمد أبازيد خضري- السوق العربية

6. إكرام محمد حسن منصور- الجمهورية

7. الشحات مصطفى عبدالله الشحات- سرحان الغد

8. أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد- روز اليوسف

9. أيمن مصطفى أحمد حسين - الصباح

10. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي- الفجر

11. حسين متولي عبد الجواد خليفة حسين متولي- البديل

12. داليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم- مجلة الاذاعة والتليفزيون

13. دعاء كمال حسين متولى النجار- الجمهورية

14. ريمون فرنسيس صادق مني- حر

15. سامى محمد كبارى عبد الراضي- الوطن

16. ساميه فاروق عبد الله علام- الوفد

17. سميه محمود محمد حسن العجوز- وكالة أنباء الشرق الأوسط

18. طه حسن إبراهيم حسن طه- السوق العربية

19. علاء محمد عمران علي- الجمهورية

20. على حسن محمد حسن- أخبار اليوم

21. عمر محمد عمار على- الإذاعة والتليفزيون

22. عمرو منصور إسماعيل بدر- الدستور

23. عوني سيد على نافع- الدستور

24. كرم من الله السيد أحمد خليفة- مؤسسة اخبار اليوم

25. محمد السيد محمد سيد أبوزيد محمد- الشروق

26. محمد سعد عبد الحفيظ- الشروق

27. محمد منير توفيق السيد الروبي- المساء

28. محمود عبد الحميد إبراهيم عابدين- الدستور

29. محمود محمد حسين إبراهيم الضبع- اليوم السابع

30. مساعد أحمد علي عبد الرحيم الليثى- النبأ

31. هيثم عبد العظيم النويهي محمد غراب- أخبار اليوم

32. هيثم عبد النبى عبد العزيز- اليوم

33. وائل السادات إسماعيل محمد الجندي- البديل

34. وليد صلاح سعيد محمد- الدستور

35. ياسر مصطفى إسماعيل محمد- الأمة ​