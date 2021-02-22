ننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، باب الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.
وننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على النحو التالي:
أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين:-
1. السيد محمد إبراهيم الإسكندراني - الجمهورية
2. ضياء يوسف رشوان أحمد - الأهرام
3. طلعت هاشم محمد فرج طلعت - مصر الفتاة
4. كارم يحيى سيد إسماعيل - المشهد
5. محمد رشاد محمد علام - أخبار اليوم
6. محمد مغربى أحمد علي - الشعب
ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة:-
المرشحون فوق الـ(15) سنة عضوية هم:
1. إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة- الجمهورية
2. أسامه شحاتة محمد شحاتة- الجمهورية
3. السيد حجازي الباز شعبان - الأهرام
4. جمال أحمد أحمد عبدالرحيم - الجمهورية
5. حسين حسن أحمد أحمد الزناتي- الأهرام
6. خالد محمد زكي البلشي- حر
7. صفوت عبد العظيم عبد اللطيف وهبه - الأهرام
8. عبد الرءوف عدب المنعم عبد الرؤف- الأهرام
9. فكريه أحمد السيد محمود- الوفد
10. محمد أحمد شفيق بهجت - الأهرام
11. محمد سيد أحمد خراجة - الأهرام
12. محمد عبد المجيد حسين عبد الرازق- الأهرام
13. محمود صبري أحمد محمود- الأهرام
14. ممدوح سيد صغير أحمد - أخبار اليوم
15. نور الهدى زكى محمد خضر- العربى
16. هاني عبد الرحمن عبد الرحمن عمارة- الأهرام
17. هبة محمد محمد محمد باشا - الأهرام
18. هيثم فوزي حامد رخا - الأهرام
19. وجدي محمد عطيه رزق - الأهرام
20. ياسر عبد المنعم عبد العال سليم - القومية
المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم:
1. أبو السعود محمد محمود عثمان- المصري اليوم
2. أحمد عبد المعطي الدمرداش محمد - أموال الغد
3. أحمد محمد صبري عبد الحميد حسن - الديار
4. أحمد محمد محفوظ عنتر - حر
5. إسلام أحمد أبازيد خضري- السوق العربية
6. إكرام محمد حسن منصور- الجمهورية
7. الشحات مصطفى عبدالله الشحات- سرحان الغد
8. أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد- روز اليوسف
9. أيمن مصطفى أحمد حسين - الصباح
10. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي- الفجر
11. حسين متولي عبد الجواد خليفة حسين متولي- البديل
12. داليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم- مجلة الاذاعة والتليفزيون
13. دعاء كمال حسين متولى النجار- الجمهورية
14. ريمون فرنسيس صادق مني- حر
15. سامى محمد كبارى عبد الراضي- الوطن
16. ساميه فاروق عبد الله علام- الوفد
17. سميه محمود محمد حسن العجوز- وكالة أنباء الشرق الأوسط
18. طه حسن إبراهيم حسن طه- السوق العربية
19. علاء محمد عمران علي- الجمهورية
20. على حسن محمد حسن- أخبار اليوم
21. عمر محمد عمار على- الإذاعة والتليفزيون
22. عمرو منصور إسماعيل بدر- الدستور
23. عوني سيد على نافع- الدستور
24. كرم من الله السيد أحمد خليفة- مؤسسة اخبار اليوم
25. محمد السيد محمد سيد أبوزيد محمد- الشروق
26. محمد سعد عبد الحفيظ- الشروق
27. محمد منير توفيق السيد الروبي- المساء
28. محمود عبد الحميد إبراهيم عابدين- الدستور
29. محمود محمد حسين إبراهيم الضبع- اليوم السابع
30. مساعد أحمد علي عبد الرحيم الليثى- النبأ
31. هيثم عبد العظيم النويهي محمد غراب- أخبار اليوم
32. هيثم عبد النبى عبد العزيز- اليوم
33. وائل السادات إسماعيل محمد الجندي- البديل
34. وليد صلاح سعيد محمد- الدستور
35. ياسر مصطفى إسماعيل محمد- الأمة