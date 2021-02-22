بدلًا من التشريعات المتعددة.. "نقل النواب": ننسق مع كامل الوزير لإصدار قانون موحد للنقل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن اللجنة سوف تعطي أكبر اهتمام بملف مشروعات تطوير وتحديث الموانئ المصرية؛ لربطها بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له اليوم الإثنين، أن مصر من الدول البحرية المهمة داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا؛ بشواطئ تمتد لما يقرب من 5 آلاف كليومتر؛ سواء على شاطئ البحر المتوسط أو شاطئ البحر الأحمر أو شواطئ نهر النيل.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن هناك تعاونًا وثيقًا وعلى أعلى مستوى بين لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: سوف ندرس هذا الملف المهم من مختلف جوانبه، وسنسعى لدراسة جميع التشريعات المتعلقة بملفات النقل بمختلف وسائله، ومن ثم التنسيق مع الفريق كامل الوزير لإصدار قانون موحد للنقل في مصر بدلًا من التشريعات المتعددة الخاصة بملف النقل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، وما يحتويه من مشروعات، فضلًا عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا.

ومن المنتظر أن يربط أيضًا بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع؛ ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.