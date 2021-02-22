شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط للرياح بأغلب الأنحاء اليوم وسرعتها تصل 40 كم بالسواحل الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاط الرياح المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، كما يلى:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

سرعات الرياح بين 25 - 28 كم

- شمال الوجه البحرى:

سرعات الرياح بين 22 - 25 كم

- السواحل الغربية :

سرعات الرياح بين 35 - 40 كم



- السواحل الشرقية ووسط سيناء:

سرعات الرياح بين 30 - 35 كم

وتشهد البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.