شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 175 مليون جنيه لتطوير شبكات 145 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية.

وأشار حمزة إلى أن تطوير شبكات الكهرباء بـ 145 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة تضم 11 محافظة على مراحل متعددة حيث بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها حتى الآن 95 مليون جنيه من إجمالى 175 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير تلك القرى الأكثر احتياجا.