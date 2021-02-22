شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وتحذيرات من تساقط الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الغيوم والسحب المنخفضة صباح اليوم الأثنين، مناطق متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالي ليسود طقس غائم على معظم الإنحاء يصحبه إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن جانبها، حذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تعرض المدينة لموجة من الطقس السيئ، بدءا من ظهر اليوم الاثنين.

وأوضحت المحافظة أنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تسود حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى، للتعامل مع هطول الأمطار المتوقعة وتداعيات الطقس السيئ.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات شفط وبدالات وفرق طوارئ بكافة الشوارع والميادين، لكسح مياه الأمطار ومنع تراكمها.



الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور

الغيوم تغطى الإسكندرية .. وتحذيرات من هطول الأمطار- صور