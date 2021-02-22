شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة بقرية بالمنيا لإلغاء نقاط تجمع مقالب القمامة العشوائية وزراعتها بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رضا مصطفى عبدالرحمن، رئيس قرية طوخ الخيل، أن الوحدة المحلية للقرية أطلقت مبادرة لإلغاء نقاط تجمع القمامة والمقالب العشوائية، المتواجدة على شاطئي ترعة سري وترعة بحر يوسف، وتشجير تلك الأماكن بزراعة أشجار محل إلقاء القمامة، وبلغت أماكن إلغاء نقاط تجميع القمامة 6 مناطق في قرية طوه، التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل.

وأكد طارق حمدان، مشرف النظافة بالقرية، أن المبادرة انطلقت بمشاركة الأهالي، وأن نجاحها تحقق حينما أبدى الجميع استعدادهم للتعاون والمشاركة الإيجابية، مُضيفًا أنه قد تم إلغاء 5 نقاط وتجميلها وتشجيرها، منذ بدء المبادرة وجاري العمل بالنقاط المتبقية، حيث تعاهد الجميع على الحفاظ على المكسب الجديد، على حد تعبير المواطنين والأهالي.

و كشف «حمدان» أن استنفار جهود الأهالي وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، تحقق بالتواصل بين المواطنين والوحدة المحلية عبر «جروب واتس آب»، خصصه العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، لطلبات وشكاوى المواطنين.

وأوضح «حمدان» أن رفع «مقالب القمامة» تم بتوجيهات العميد محمد صلاح، الذي أصدر تعليماته لمشرف نظافة القرية بعد الاتفاق مع الأهالي، وتحققت المعجزة بتغيير وضع أماكن تراكمت فيه المخلفات وكانت غاية في السوء، رغم قربها من المنازل، فضلا عن وجودها على مجرى مائي عذب، لتتحول لأماكن تشجير مزدانة بالشجر واستلزم الأمر مجهود شهر كامل.

من جهتهم، أكد عدد من المواطنين المشاركين في المبادرة، أن هذا العمل وتلك المبادرة، كانت حلم وأمنية، ترجمت على أرض الواقع، وأنهم شعروا بقيمة ما تم إنجازه من رفع هذه التراكمات من على حافتي «ترعة سري» و«ترعة بحر يوسف» بنطاق قرية «طوه» وأصبح يطيب للأهالي المرور أمام المناطق التي تم تشجيرها، على عكس ما كانوا قد اعتادوا ان تنبعث الروائح الكريهة من تلك الأماكن، وتتسلق منازلهم الحشرات والزواحف الضارة، آتية من تلك التجمعات، مؤكدين حرصهم على المشاركة في مثل هذه المبادرة الفعالة.

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة

تحويل مقالب قمامة بالمنيا لمنبت أشجار جميلة